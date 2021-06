Paloma San Basilio se encontraba debajo de la máscara de Ángel y Eva Hache estaba bajo la máscara de Cactus. Ninguno de los investigadores habituales ha conseguido acertar los nombres que se escondían debajo de estas máscaras, pero sí Ana Obregón, que ha participado como investigadora invitada.

La carismática actriz dio en el clavo apostando por Eva Hache como la persona que estaba bajo el disfraz de Cactus. En ese momento el plató se vino abajo y todos los investigadores abrazaron a Ana Obregón por su acierto.

El desenmascaramiento de la cómica fue todo un drama para ella pues aseguró que tenía muchas canciones preparadas para las próximas galas del programa. "Quería matarla con mis propias manos", aseguró Hache en tono de humor sobre Ana Obregón tras la gala.

Por otro lado, Paloma San Basilio fue toda una sorpresa para los miembros del equipo de investigación del programa, que alucinaron con su espectacular cambio de registro y es que la carismática cantante cambió por completo su registro y se atrevió con un tema de Katy Perry en inglés.

"Me he comido mi voz para ocultarla", aseguró San Basilio tras el programa, al tiempo que explicó que le resultó fácil ocultarle el reto a su familia porque no le preguntaron de qué se trataba este nuevo proyecto.

Con estos, ya son cinco las máscaras descubiertas por el programa. La primera fue La Toya Jackson con el personaje de la Menina, el segundo, Isabel Preysler con la Gatita y el tercero, Esperanza Aguirre con Mariposa.