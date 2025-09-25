Zaida Cantera, sobre las palabras de Garamendi y las pocas ganas de trabajar de los jóvenes: "No le veo a él muy deslomado con lo que gana"

La exdiputada socialista asegura en 'Más Vale Tarde' que "los jóvenes quieren trabajar, lo que no quieren es trabajar deslomándose por tres duros que nisiquiera les van a permitir sacar adelante una familia ni independizarse".

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha vuelto a cargar contra la reducción de la jornada laboral este jueves abriendo de nuevo un polémico debate nombrando incluso al tenista Carlos Alcaraz.

"¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No". Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas", ha sostenido Garamendi, en referencia a los jóvenes.

Por su parte, la exdiputada socialista Zaida Cantera ha reaccionado a estas palabras en Más Vale Tarde sobre las pocas ganas de trabajar de los jóvenes explicando que percibe "un prejuicio y una separación entre generaciones tremendas".

"Los jóvenes quieren trabajar, lo que no quieren es trabajar deslomándose por tres duros que nisiquiera les van a permitir sacar adelante una familia ni independizarse", ha indicado a su vez.

En referencia al presidente de la CEOE, añade que no le ve "muy deslomado con lo que gana": "¿Por qué no pagamos ese mismo salario a los jóvenes a ver si quieren o no trabajar?", ha cuestionado la exdiputada.