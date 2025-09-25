Leo Álvarez desvela la 'jugarreta' que le hacían sus hijos en el supermercado: "Se llevaban algo en la mano y se iban por ahí"

Los colaboradores de Más Vale Tarde confiesan aquellas ocasiones en las que han hecho un 'simpa'. Zaida cantera cuenta cómo lo hizo en un bar sin querer mientras estaba con unas amigas.

Cristina Pardo e Iñaki López ponen en el punto de mira a los colaboradores. Los presentadores de Más Vale Tarde quieren saber si, en alguna ocasión, se han ido de algún establecimiento, como un bar o un restaurante, sin pagar.

Zaida Cantera es la primera en 'confesar'. La exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN cuenta que una vez se fue sin pagar de un bar en Valencia. Estaba con unas amigas y, por error, se levantaron de su mesa si haber pagado la cuenta. "Se me cayó la cara de vergüenza", confiesa Cantera.

Leo Álvarez, en su caso, no fue el 'ejecutor' del 'simpa' sino que fueron sus hijos. "Mis hijos, en el supermercado, cuando eran pequeñitos se llevaban algo en la mano y se iban por ahí", explica. El periodista se daba cuenta una vez estaban fuera.

"Eso, yo también", confiesa Cristina. "A los niños se les quedan las cosas pegadas en la mano menos las que tú les dices", ironiza Iñaki. "Y no te das cuenta", añade Álvarez. "Eso, yo también, con los quesitos... no contaré más porque no puedo", comenta Pardo. "Aquí, tirando del hilo, hay una carrera delictiva", concluye Iñaki.