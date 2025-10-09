Zaida Cantera, sobre José Luis Ábalos: "Siento dolor interno porque he compartido escaño"

Cantera ha manifestado su desagrado ante las últimas conversaciones entre Ábalos y Koldo que se han publicado. La ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha sido, además, diputada socialista.

Se han publicado nuevas conversaciones de Koldo García y José Luis Ábalos. En ellas, se habla, por ejemplo, sobre los regalos o el dinero que se daba a las mujeres que se relacionaban con el exministro. Ábalos, además, bromea con poder deducirse ese dinero en la declaración de la renta.

La próxima semana, además, van a declarar tanto Koldo como Ábalos y, como señala Alfonso Pérez Medina, existe una posibilidad "bastante elevada" de puedan terminar en prisión preventiva. "Hay hechos nuevos con los que la fiscalía anticorrupción podría pedir el ingreso en prisión de los dos", explica el periodista.

Zaida Cantera, por su parte, considera "injustificables" las conversaciones. "Cuando veo estas cosas siento vergüenza ajena, siento repulsa y, además, siento un dolor interno porque he compartido escaño", cuenta la exdiputada socialista.

La ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN afirma que ella trabajaba para "dar un servicio a la ciudadanía". "Es difícil de explicar", reflexiona, "sobre todo el daño tan tremendo que hace a las personas que, de manera honrada, se dedican a la política".

