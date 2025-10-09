Ahora

Nuevas conversaciones

Zaida Cantera, sobre José Luis Ábalos: "Siento dolor interno porque he compartido escaño"

Cantera ha manifestado su desagrado ante las últimas conversaciones entre Ábalos y Koldo que se han publicado. La ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha sido, además, diputada socialista.

Cantera ha manifestado su desagrado ante las últimas conversaciones entre Ábalos y Koldo que se han publicado. La ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha sido, además, diputada socialista.

Se han publicado nuevas conversaciones de Koldo García y José Luis Ábalos. En ellas, se habla, por ejemplo, sobre los regalos o el dinero que se daba a las mujeres que se relacionaban con el exministro. Ábalos, además, bromea con poder deducirse ese dinero en la declaración de la renta.

La próxima semana, además, van a declarar tanto Koldo como Ábalos y, como señala Alfonso Pérez Medina, existe una posibilidad "bastante elevada" de puedan terminar en prisión preventiva. "Hay hechos nuevos con los que la fiscalía anticorrupción podría pedir el ingreso en prisión de los dos", explica el periodista.

Zaida Cantera, por su parte, considera "injustificables" las conversaciones. "Cuando veo estas cosas siento vergüenza ajena, siento repulsa y, además, siento un dolor interno porque he compartido escaño", cuenta la exdiputada socialista.

La ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN afirma que ella trabajaba para "dar un servicio a la ciudadanía". "Es difícil de explicar", reflexiona, "sobre todo el daño tan tremendo que hace a las personas que, de manera honrada, se dedican a la política".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump da por "terminada" la guerra y contempla la liberación de los rehenes para "el lunes o el martes"
  2. Feijóo apunta a Sánchez y dispara a Ayuso: critica al PSOE por "manosear" el aborto, pero utiliza su mismo argumento contra la madrileña
  3. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa
  4. Ábalos bromeaba con deducirse fiscalmente los "donativos" que hacía a las mujeres con las que se relacionaba
  5. Mató a tiros a su yerno para vengarse de su hija: le habían prohibido ver a sus nietas de 9 y 14 años
  6. Última hora de la DANA, en directo | 'Alice' deja ya lluvias torrenciales en Alicante y Murcia; se complicará más el viernes con avisos rojos