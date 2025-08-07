Loreto Ochando, sobre la prohibición de PP y Vox a celebrar actos islámicos en Jumilla: "Es lo más racista que he visto en años"

La periodista se ha preguntado en Al Rojo Vivo qué piensa el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo sobre esta medida, recordando que es una alcaldesa de su partido la que ha tomado esta decisión.

PP y Vox han prohibido celebrar actos islámicos en espacios públicos en Jumilla (Murcia). Una medida con tintes xenófobos de la que presume el partido liderado por Santiago Abascal.

Loreto Ochando ha destacado que le parece "racista a más no poder", destacando que han optado por cambiar el reglamento porque solo hablaba de las celebraciones "que afectan a los musulmanes".

"Para evitar cometer un delito de odio, cambian el reglamento y ponen que afecta a todo el mundo", ha explicado. Sin embargo, la periodista ha señalado que una fuente de la Fiscalía especializada en delitos de odio le ha dicho que esto puede ser "un acto delictivo" igualmente.

La periodista ha aclarado que, las declaraciones que ha realizado Vox sobre este asunto más la medida adoptada, puede hacer que se "abra una investigación".

Ahora, se pregunta qué piensa el PP y Alberto Núñez Feijóo de todo esto, recordando que es una alcaldesa de su partido la que ha llevado a cabo esta medida. "Es lo más racista que he visto en años", ha zanjado.