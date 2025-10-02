Ahora

Garat explica si Israel ha actuado de forma ilegal con la Flotilla: "Independientemente de que tenga una causa justa o no, la ley es igual para todos"

El almirante ha recordado que "después del 2010, la 'Comisión Palmer', por encargo del secretario general de Naciones Unidas, dijo que el bloqueo en Gaza era legal, aunque se hizo con medios excesivos".

El almirante de Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, ha hecho hincapié este jueves en Más Vale Tarde que "independientemente de que uno tenga una causa justa o no, la ley es igual para todos". "Exige lo mismo al ucraniano que defiende su tierra que al ruso que la invade", ha indicado.

Así, Garat ha señalado que "el Manual de San Remo hace una excepción de la ayuda humanitaria pero dice claramente que es Israel el que debe de poner las condiciones por las que se distribuye". "Lo que dice Israel de ofrecerles el puerto de Ashdod, es lo que el Manual de San Remo exige que haga", ha añadido.

Aun así, Garat ha insistido en que "no estoy exculpando a Israel". "Netanyahu es culpable de crímenes de guerra por un bloqueo de Gaza que va destinado a provocar el hambre como arma de guerra", ha apuntado.

