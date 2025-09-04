Este es el truco del chef Carlos Maldonado para evitar que la lubina quede seca

El cocinero con estrella Michelin enciende los fogones de Más Vale Tarde para preparar una deliciosa lubina a la sidra con estragón. El chef comparte, además, algunos de sus trucos para conseguir los mejores resultados.

El chef Carlos Maldonado ha mostrado cómo elaborar una deliciosa lubina a la sidra con estragón. Esta receta hace las delicias de los presentadores de Más Vale Tarde, como es habitual, especialmente gracias a la salsa que acompaña a este pescado.

Esta salsa, entre sus ingredientes, incluye un fumet o caldo de pescado. Aunque se puede utilizar una caldo preparado, como sugiere Iñaki López se pueden aprovechar los restos de la lubina para hacerlo. El cocinero indica que se podría hacer hirviendo esos restos con zanahoria, cebolla, puerro, apio, ajo y vino blanco. Maldonado recomienda asar los restos del pescado, antes de hacer el caldo, para que cambie tanto el color como el sabor del fumet.

Maldonado, además, comparte otro consejo con los espectadores para evitar que la lubina quede seca y se deshaga. "No la paséis de tiempo porque la lubina necesita muy poquita cocción", expone el chef con estrella Michelin. Esto, además, se aplica a todos los pescados.

El cocinero, además, recomienda preparar una salmuera compuesta por un litro de agua y 100 gramos de sal. Cuando la sal esté bien disuelta, se deben sumergir las porciones de lubina durante unos 10 o 15 minutos. "Va a hidratar, va a coger la salazón de forma homogénea y, en el momento de la cocción, no va a perder los jugos", indica.