Loreto Ochando, tajante sobre las condiciones de los bomberos en Castilla y León: "Es indecente"

Bomberos en Castilla y León denuncian las precarias condiciones en las que trabajan para combatir los incendios. Algunos se ven obligados a dormir en camiones o polideportivos, una situación que la periodista Loreto Ochando tacha de "indecente" en Más Vale Tarde.

Más Vale Tarde ha tenido acceso a una serie de vídeos en los que se ve a bomberos que luchan contra el fuego en Castilla y León durmiendo en los camiones del cuerpo o en salas de polideportivos.

"No creo que haya debate, es indecente", critica Loreto Ochando tras conocer la noticia. "Es indecente que la gente que se está dejando la salud y que se está jugando la vida por apagar los incendios que están quemando Castilla y León estén trabajando en las condiciones en las que están trabajando", carga la periodista.

Ochando recuerda que este "es un debate que se mantiene todos los veranos" cada vez que se producen incendios de grandes dimensiones.

Además, la colaboradora apunta que solo Extremadura destina el 50% de su presupuesto a la prevención de incendios, algo que no sucede en el resto de comunidades autónomas. "El año que viene estaremos en las mismas", alerta.