"Susana Griso sigue esperando sus chistorras": Iñaki López recuerda a Koldo que prometió embutidos a Espejo Público

Más Vale Tarde recuerda el momento en el que Koldo García prometió enviar "chistorras de Navarra" a Susana Griso para argumentar que, mientras el informe de la UCO hablaba de billetes de 500 euros, él se refería a embutidos.

Hoy era el turno de Koldo García en el Tribunal Supremo y el exasesor de Ábalos también se acogía a su derecho a no declarar. De este modo, no respondía a las preguntas del juez sobre las "chistorras" con las que, según el último informe de la UCO, se habrían referido a los billetes de 500 euros.

Koldo, por su parte, sostenía en 'Espejo Público' que esas 'chistorras' se referían a un embutido: "La forma de hablar entre dos personas en la vida privada, puede ser malinterpretada por terceras personas", argumentaba.

De hecho, Koldo incluso le hacía una promesa a Susana Griso: "Si lo único que le interesa de todo esto son las chistorras, no se preocupe que le voy a traer un par de chistorras de Navarra para que las pruebe, que son muy buenas".

Sin embargo, Iñaki López apunta que "hasta donde sabemos, Susana Griso sigue esperando sus chistorras, no le acaban de llegar al plató de Espejo Público".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.