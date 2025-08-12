Loreto Ochando, tras el 'caso Koldo' y Leire Díez: "Empiezo a pensar que tenemos un sistema muy podrido"

La periodista ha confesado que ella quiere una justicia que esté limpia de "polvo y paja", destacando que, tras todo lo que se ha dado a conocer, cree que Santos Cerdán va a tener que comenzar a "cambiar su estrategia".

La Fiscalía Provincial de Madrid quiere que se investigue a Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE, también por un supuesto intento de soborno a dos fiscales de Anticorrupción a cambio de información sensible.

Loreto Ochando ha reaccionado a esta última información, en la que también sale a relucir el nombre de Santos Cerdán. La periodista ha reconocido que, mientras no haya una prueba evidente, no atacará al Gobierno, aunque admite que todo lo que se está conociendo "huele fatal".

"El nombre de Cerdán es como la mosca que no deja de aparecer dando vueltas alrededor", ha destacado, señalando que aparece por diferentes vías.

Por tanto, ha reconocido que cree que es evidente que va a tener que "cambiar la estrategia". "Lo que vemos es que no es un tema político, es que te lo has llevado crudos, presuntamente", ha indicado.

La periodista ha confesado que empieza a pensar que tenemos "un sistema muy podrido", al menos en las altas instancias. "Me acojona", ha reconocido, indicando que quien paga el pato es "el justiciable". "Quiero una justicia limpia de polvo y paja", ha señalado.