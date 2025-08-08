La alcaldesa de Jumilla, por tercer día, se niega a entrar en directo en Más Vale Tarde

Sigue la polémica tras la medida aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, tras una moción presentada por la agrupación de Vox en el municipio.

Este viernes se ha celebrado el primer pleno municipal en Jumilla, Murcia, después de entrar en vigor una polémica medida que va a prohibir la celebración de festividades islámicas en las instalaciones deportivas de la localidad.

La alcaldesa está intentando defender la medida explicando que los ritos musulmanes pueden celebrarse en cualquier otro lugar de la localidad, aunque no especifica en cuáles. Para que se puedan celebrar será necesario, como ha explicado, que cuenten con "los informes favorables técnicos".

Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Seve González, la alcaldesa del municipio, para ofrecerle entrar en directo al programa y explicar dicha medida pero, por tercer día consecutivo, ha vuelto a negarse a participar en el programa.

En cuanto a los lugares que podrían acoger estas festividades, la alcaldesa ha puesto como ejemplo "los parkings disuasorios, al lado de la piscin o cerca del mercado de abastos... hay varios espacios públicos para albergar y acoger a todo el que quiera usarlos".

Como señala María Lamela, los espacios que pone como ejemplo son espacios que no cuentan con, por ejemplo, servicios y, además, están a la intemperie.