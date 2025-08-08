Ahora

Polémica

La alcaldesa de Jumilla, por tercer día, se niega a entrar en directo en Más Vale Tarde

Sigue la polémica tras la medida aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, tras una moción presentada por la agrupación de Vox en el municipio.

Sigue la polémica tras la medida aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, tras una moción presentada por la agrupación de Vox en el municipio.

Este viernes se ha celebrado el primer pleno municipal en Jumilla, Murcia, después de entrar en vigor una polémica medida que va a prohibir la celebración de festividades islámicas en las instalaciones deportivas de la localidad.

La alcaldesa está intentando defender la medida explicando que los ritos musulmanes pueden celebrarse en cualquier otro lugar de la localidad, aunque no especifica en cuáles. Para que se puedan celebrar será necesario, como ha explicado, que cuenten con "los informes favorables técnicos".

Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Seve González, la alcaldesa del municipio, para ofrecerle entrar en directo al programa y explicar dicha medida pero, por tercer día consecutivo, ha vuelto a negarse a participar en el programa.

En cuanto a los lugares que podrían acoger estas festividades, la alcaldesa ha puesto como ejemplo "los parkings disuasorios, al lado de la piscin o cerca del mercado de abastos... hay varios espacios públicos para albergar y acoger a todo el que quiera usarlos".

Como señala María Lamela, los espacios que pone como ejemplo son espacios que no cuentan con, por ejemplo, servicios y, además, están a la intemperie.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás advierte a Israel de que el plan de Netanyahu es un "crimen de guerra" y supone "sacrificar" a los rehenes
  2. El excomisionado de la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras intentar suicidarse
  3. Sí, es islamofobia: la letra pequeña de la moción de Jumilla que desmonta las excusas del PP
  4. La Fiscalía pide al Ministerio de Justicia el borrado de los antecedentes penales del exjuez Baltasar Garzón
  5. La ola de calor se extiende hasta el jueves y pone en alerta a 14 comunidades: habrá tormentas secas en los sistemas montañosos
  6. Descarnados, fracturados y cocinados por tribus rivales: descubren un nuevo caso de canibalismo en Atapuerca de hace 5.700 años