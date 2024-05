Nuevas noticas sobre el profesor en Boadilla del Monte de Madrid que fue detenido en 2022 después de perder una videcámara con miles de fotografías de sus alumnas y archivos con pornografía infantil. Por primera vez se ha podido expresar en Más Vale Tarde una de las víctimas al haber cumplido los 18 años de edad.

Elena ha dado el paso de iniciar una denuncia, a pesar de que han sido identificads muy pocas víctimas. Aun así, ella misma asegura que no es agradable el proceso y que ha tenido que ver imágenes muy desagradables.

La víctima ha asegurado que el profesor iba con la cámara por todo el colegio y que no llamaba la atención por se inventó un actividad que era películas. "En mi caso me pedía que me sentará en sus piernas y me hacia dar la clase y así durante un año entero".

Todos estos casos de acoso se producieron cuando Elena tenía 11 años y que más o menos todas las víctimas, las cuales muchas no se han podido identificar o no han querido salir a dar la cara por miedo, tendrían la misma edad.