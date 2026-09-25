Trump augura "cosas extraordinarias" tras su "productiva" reunión con con Xi Jinping en Washington

Los detalles Los dos líderes han salido contentos de su encuentro en la Casa Blanca, donde, según ha dicho el presidente estadounidense, han tratado el tema de la guerra de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como "muy productiva" su reunión con el presidente chino Xi Jinping, durante la visita oficial de Xi a Washington. En el encuentro, ambos líderes discutieron temas como la guerra de Irán y la inteligencia artificial, una cuestión clave en la agenda. Trump destacó la propuesta de Xi de renombrar la inteligencia artificial como "superinteligencia". A la cena asistieron figuras destacadas del sector tecnológico, como Elon Musk y Tim Cook. Ambos países acordaron extender su tregua comercial hasta enero, y Trump descartó frenar el desarrollo de la IA, afirmando que EE.UU. lleva la delantera en este campo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha augurado que pasarán "cosas extraordinarias" tras su "muy productiva" reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, quien termina este viernes una visita oficial de tres días en el país. En ese encuentro en Washington, han tratado el tema de la guerra de Irán, según ha señalado el líder eestadounidense.

"Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a pasar cosas extraordinarias", ha expresado el mandatario en su red Truth Social, donde ha asegurado que a Xi parece gustarle la idea de rebautizar la "inteligencia artificial" como "superinteligencia".

"Al igual que a casi todo el mundo, le pareció bien cambiar el nombre —poco preciso e inadecuado— de 'Inteligencia Artificial' por uno mucho más exacto e importante: 'SUPERINTELIGENCIA'. ¡Eso sería 'SÚPER'! Todos estuvieron de acuerdo anoche también", ha manifestado sobre la cena de honor del jueves con el presidente chino, en la que estuvieron poderosas figuras de la industria tecnológica estadounidense.

Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Alphabet), Jeff Bezos (Amazon) y Michael Dell (Dell Technologies) participaron en la cena en la Casa Blanca, en la que se ausentó el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, uno de los defensores de controlar la inteligencia artificial (IA).

La inteligencia artificial, un "tema clave"

La inteligencia artificial ha sido un "tema clave" en la agenda entre los dos mandatarios y, aunque no ha trascendido ningún acuerdo concreto, ha abierto un diálogo sobre un sector en el que ambas superpotencias rivalizan. Ante los llamados a una desaceleración del desarrollo de la IA, Trump sugirió el jueves que la intención de ambos países es dejar las cosas como están, lo que implicaría no frenar su desarrollo.

"Un día importante con el presidente Xi de China. La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarlo exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!", declaró el inquilino de la Casa Blanca.

Los dos países han acordado la extensión de la tregua comercial que mantienen hasta el próximo 10 de enero, lo que permite contener parte de la escalada arancelaria y suspender algunas restricciones cruzadas en ámbitos como las tierras raras y los productos de alta tecnología.

Trump ha descartado ralentizar el ritmo de desarrollo de la IA al considerar que EE.UU. lleva actualmente "la delantera". Washington lidera ahora los avances, mientras que Pekín trata de sobreponerse a las restricciones que limitan su acceso a los chips más avanzados para competir con las empresas estadounidenses.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido