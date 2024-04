Más Vale Tarde destapa una cuestionable práctica que está teniendo lugar en plataformas de compraventa de productos con los ladrillos del monumento del 11M que el Ayuntamiento de Madrid regaló el pasado 13 de abril. Estos ladrillos de vidrio fueron entregados como parte de una iniciativa llamada 'Una pieza de nuestra memoria'.

Ahora, particulares que recibieron esos ladrillos los están vendiendo a través de plataformas. Aunque aparezca un precio de un euro, lo cierto es que, hablando con estos vendedores en privado, vemos cómo el precio aumenta hasta los 200 euros.

Un particular llega a ofrecer al equipo de Más Vale Tarde hasta 11 ladrillos. "Dispongo de 11 de esos ladrillos como estos, por si estás interesada en más. No tenemos un precio fijado, ya que estamos abiertos a negociar. Por decir una cifra, 200 euros", trasladan. La Asociación de Víctimas del 11M considera una "vergüenza" esta práctica, explicando que propusieron que estos ladrillos se diesen a las familias de las víctimas, algo que no se produjo.