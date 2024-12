Los vecinos de Alfafar, indignados por la falta de ayudas dos meses después de la DANA: "Andamos de noche a oscuras esquivando hierros"

Andrea, una vecina de Alfafar, ha denunciado en Más Vale Tarde el abandono que siente por parte de la administración: "La única ayuda que hemos recibido ha sido de personas particulares, no de la administración, muchas personas lo único que tienen es lo que llevaban puesto".

Este domingo se cumplieron dos meses desde que la DANA del pasado 29 de octubre arrasó Valencia. 62 días después, muchas zonas siguen llenas de barro, totalmente destruidas e incluso sin luz. En esa situación se encuentran más de 6.000 vecinos de Alfafar, ya que en buena parte de esta localidad valenciana ni siquiera funciona el alumbrado público.

Andrea, una vecina de Alfafar, ha relatado a Más Vale Tarde la dramática situación que vive cada vez que sale a la calle. "Tenemos que andar de noche a oscuras esquivando hierros y zanjas", ha asegurado.

Además, ha denunciado el abandono de la administración: "La única ayuda que hemos recibido ha sido de personas particulares, no de la administración, muchas personas lo único que tienen es lo que llevaban puesto". "Todo son trabas y papeleo, no tenemos luz y los ascensores no funcionan", ha concluido.