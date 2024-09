La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que Valentín Gómez, vecino de Ferrol (A Coruña) recibiese una paliza por pedir a unos jóvenes que se callasen después de salir de una discoteca. Estos le increparon, subieron hasta su casa y le golpearon provocándole múltiples lesiones. Gómez ha reconocido que aún sigue "un poco en shock".

"Me han roto la nariz, tengo la mandíbula torcida, un hueso de la cara roto y me han puesto un montón de puntos tanto por dentro, como por fuera (del labio)", comenta el vecino de Ferrol sobre sus lesiones.

En cuanto a la situación del barrio, ha asegurado que "como dicen los vecinos, todos los fines de semana hay manifestaciones de personas gritando, cantando y chillando de todo".

Además, ha tenido la entereza de recordar el suceso: "Una chica estaba dando unos gritos descomunales, le llamé la atención y les dije que se fuera a casa de sus padres a gritar. Empezó a insultarme y les tiré un vaso de agua". A lo que reaccionaron "como locos, acudieron a la puerta y rompieron la puerta del portal. Casi me tiran la puerta de aquí encima y, antes de que me la tirasen, abrí. No me dio tiempo ni a decir una palabra, empezaron con puñetazos y puñetazos".

"Es gente que sabe lo que hace, no erraron ni uno, yo los puñetazos que tengo son bien dados", ha añadido.

Por otra parte, Gómez ha señalado la inacción policial: "La policía dice que tiene que pasar por aquí, pero tu ves una luz y no hacen nada.Cuando les llamas nunca hacen caso, pasan olímpicamente". En referencia a si los agresores eran frecuentes en la zona apunta que "es tanta la gente que no sabes si son o no habituales. Son cientos de personas en una noche gritando y cantando, absolutamente de todo".

Sobre sus agresores, el vecino ferrolano ha asegurado que "había dos, yo vi a dos. No sé si el resto de vecinos vio a más. Es cierto que en un momento me quedé grogui, no sé si subió alguien más o si los vecinos vieron a más". Pero corrobora que eran "un chico y una chica muy jóvenes de entre 18 y 20 años".

En cuanto a la investigación, ha indicado que la Policía "se ha puesto en contacto para ver si paso por comisaría y mañana iré. Hoy vino el de la cámara de seguridad del edificio y parece que ha grabado imágenes, no se sabe si son las de los chicos o no, mañana les preguntaré, y espero que se les pueda coger porque esto no es normal".

Por último, Gómez asevera que "tienes respeto más que miedo" porque "bueno la vida es así y no vas a dejar de salir por la calle".