Nueva agresión machista del concejal del PP de Manzanares El Real: "A callar, que estás más guapa"

¿Por qué es importante? Damián Guijarro ha respondido así durante un pleno a una edil de Más Madrid: "¿Pero cómo eres tan ridícula?".

El concejal del Partido Popular de Manzanares El Real, Damián Guijarro, ha protagonizado una nueva agresión machista durante un pleno al dirigirse a Patricia Ibáñez, edil de Más Madrid, con comentarios como "callada estás más guapa" y "¿pero cómo eres tan ridícula?". La alcaldesa, Alicia Gallego, expulsó a Guijarro tras llamarle al orden. Este no es el primer incidente del concejal, quien ya había realizado comentarios ofensivos previamente. Más Madrid y el PSOE-M han exigido su expulsión, mientras el PP ha pedido su rectificación, aunque no planean expulsarlo, criticando a la izquierda por sus lecciones de feminismo.

El polémico concejal machista del Partido Popular de Manzanares El Real ha vuelto a las andadas. Damián Guijarro ha protagonizado una nueva agresión verbal machista durante un pleno contra una edil de Más Madrid, a quien tachó de "ridícula" y dijo frases como "callada estás más guapa".

Esto ocurrió durante el pleno celebrado el 13 d noviembre durante la formulación de una pregunta a la teniente de alcalde y edil de Más Madrid, Patricia Ibáñez. En un momento de la intervención, la edil de Más Madrid realizó una alusión a un negocio de Guijarro, quien le respondió: "¿Pero cómo eres tan ridícula?".

El edil siguió arremetiendo contra ella con frases como "te tendría que hablar de otra manera" o "a callar, que estás más guapa". Ante esto, la alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que dirigía el pleno, llamó al orden varias veces al concejal del PP y acabó expulsándole.

Este es el mismo concejal que el verano pasado ya realizó una agresión similar al decirle a la concejala de Hacienda y Deportes, Gema Revenga: "La de rodilleras que hay que comprar en este Ayuntamiento para que no les salgan callos en las rodillas".

El Grupo Municipal de Más Madrid y el PSOE-M han exigido al PP la expulsión de este concejal por su actitud "machista", además de la falta de respeto en su comportamiento.

Mientras, fuentes del PP han señalado a EFE que han exigido la rectificación al concejal y que no comparten este tono con ningún tipo de adversario. "Nos da igual hombre o mujer, no son formas de dirigirse a un adversario político. Este no es el estilo del Partido Popular", han comunicado.

Aún así, desde el PP han asegurado que no van a permitir "lecciones de feminismo" por parte de "la izquierda política y mediática", dando a entender que no van a forzar la expulsión del concejal de Manzanares El Real. "No vamos a permitir que la izquierda política y mediática, que el Gobierno de España que hace leyes que sueltan violadores y tiene pulseras 'low cost' que no protegen a las mujeres, nos den lecciones de feminismo. Un Gobierno que ha utilizado dinero público para pagar prostitutas, así que no", han añadido.

