Los valencianos muestran su indignación ante la asistencia de Mazón al funeral: "No tiene vergüenza. Es un caradura"

El president de la Comunidad Valenciana tiene pensado acudir al funeral de Estado que se celebrará en el aniversario de la DANA. Una decisión que ha causado rechazo entre los valencianos, que han dejado claro que no le quieren allí.

Carlos Mazón irá al funeral de Estado que se celebrará este miércoles en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Según ha podido confirmar laSexta, el presidente de la Generalitat valenciana finalmente asistirá a una ceremonia a la que las víctimas le habían "exigido" no acudir.

Una decisión que ha causado una gran indignación entre los valencianos, que no entienden cómo alguien que ha criticado a otros políticos por hacer ruido en el aniversario de la DANA ahora va a protagonizar el mayor de los estruendos con su presencia.

"No tiene vergüenza. Es un caradura", ha señalado un vecino, mientras que otra persona reconoce que no le parece nada bien que acuda a este funeral. "Ha sido una persona que nos ha hecho mucho daño", ha destacado.

Una opinión que se ha repetido entre los diferentes ciudadanos a los que hemos preguntado. "Si va al funeral, es para matarlo", ha indicado otro de ellos, mientras que una mujer reconocía que iban a estar todos "muy calentitos" con su presencia.

"Nos da vergüenza ajena a los demás. No debe ir a ningún sitio, debe quitarse de en medio", ha zanjado otra de las vecinas.

Mientras, también hay quien confiesa que cree que "debe dar la cara" por toda la gente que ha perdido la vida.

