EEUU mata a cuatro personas en un nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico

Los detalles El secretario de Defensa estadounidense ha anunciado la noticia en sus redes sociales acusando a los fallecidos de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico.

Estados Unidos ha llevado a cabo otro ataque en el Pacífico, según anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth. En esta ocasión, una embarcación fue atacada, resultando en la muerte de sus cuatro tripulantes, a quienes se acusa de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico. Hegseth afirmó que la operación, dirigida por el presidente Trump, se realizó en aguas internacionales y que ningún militar estadounidense resultó herido. Esta acción forma parte de una campaña iniciada el 2 de septiembre, con 14 operaciones similares que han dejado más de 60 muertos, enfocándose en combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Estados Unidos vuelve a sacudir el Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciaba en las últimas horas de este miércoles otro ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, en el que han muerto sus cuatro tripulantes.

Por su parte, Hegseth ha acusado a los fallecidos de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico, apenas una semana después de ejecutar similares operaciones matando a unas seis personas.

"Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra -nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono- ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental", ha señalado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, ha indicado que en la operación han muerto "cuatro narcoterristas varones que se encontraban a bordo del barco" en una operación que, según ha defendido, ha tenido lugar "en aguas internacionales".

"El Hemisferio Occidental ya no es un refugio seguro"

Hegseth ha declarado en el mismo mensaje que ningún efectivo del Ejército estadounidense ha resultado herido durante el ataque contra la embarcación, de la que ha dicho, como en anteriores ocasiones, que estaba "involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos".

"El Hemisferio Occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses", ha agregado antes de asegurar que su cartera "seguirá persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen".

Con esta, finaliza ya la 14ª operación de este tipo desde que Estados Unidos iniciase el 2 de septiembre la campaña de bombardeos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas por aguas del mar Caribe y del océano Pacífico, ataques en los que han muerto ya más de 60 personas.

