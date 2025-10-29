Cristina Pardo, sobre los insultos de las víctimas a Mazón: "Queda claro la persona que para ellos sobra en este funeral"

La presentadora de Más Vale Tarde señala que la gente ha increpado al presidente de la Generalitat Valenciana, pero esos gritos han parado con la llegada de los reyes, que han sido recibidos con aplausos.

Carlos Mazón ha sido increpado a su llegada al funeral de Estado por las víctimas de la DANA. Varios familiares gritaban al presidente de la Generalitat Valenciana calificándole de "asesino", "rata" o "cobarde".

Cristina Pardo indica que los familiares "no querían a Carlos Mazón en este funeral". "Le han dicho de todo, le han acusado de reírse de ellos por cómo gestionó la riada, por cómo fue esa tarde". La presentadora de Más Vale Tarde señala que "en cuanto han entrado los reyes a esa sala la gente se ha callado de manera respetuosa".

"Es muy evidente la persona que, para ellos, sobra en este funeral de Estado", añade la presentadora de laSexta, "creo que ha sido un momento sobrecogedor". Benjamín Prado, por su parte, indica que los aplausos a los reyes han sido un momento "esclarecedor".

"Se los merecen porque han tenido una actitud inmaculada, aunque, bien es verdad, libres de peso político", indica el escritor. Prado considera que los familiares tienen derecho a increpar a Mazón "porque están indignados y doloridos".

