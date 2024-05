El 'TOC de hacer daño' supone vivir con miedo a atacar a tus seres queridos. Como explica la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, es un trastorno obsesivo compulsivo. Los hay de muchos tipos, con la limpieza o con los microbios. En este caso, las personas que lo sufren tienen miedo a hacer daño.

"Son ideas incontrolables y recurrentes, obsesiones sobre un tema determinado. El sujeto para neutralizarlas hace conductas repetitivas", cuenta de Vicente. Así, "vas adoptando conductas para que cualquiera de tus actos pueda dañar a los demás o a ti mismo". "Es un pensamiento irracional que nos tiraniza", concluye la abogada.

Ari sufre el trastorno compulsivo de daño desde que era niña. Durante 15 años cuenta que se ha visualizado haciéndole daño a sus seres queridos e incluso se imaginaba acabando con la vida de su familia. Unos pensamientos muy obsesivos que ni siquiera le dejaban dormir por las noches. Ahora reconoce que está más estable, pero en momentos más depresivos cuenta que no quería estar en "sitios con objetos punzantes, mucho menos alrededor de estas personas".

Además, no era capaz de sostener un cuchillo cerca de sus seres queridos. "Por la noche me tenía que poner una carpeta enorme entre la cama y los cajones de la cocina porque tenía el pensamiento de que si me levanto sonámbula, me hago daño", explica.