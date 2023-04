La Guardia Civil detuvo hace unos días en Colmenar Viejo a una pareja acusada de maltratar a sus ocho hijos menores, que eran "castigados físicamente, estaban malnutridos y arrinconados en una habitación" de una vivienda "totalmente insalubre".

La portavoz del cuerpo Mercedes Martín detalla en Más Vale Tarde el lamentable estado en que los agentes encontraron el interior de la casa: "Es algo que por mucho que queramos describir es muy difícil darlo a entender porque realmente había muchísimos enseres por medio, muchísimas bolsas de ropa...", describe. "Había lugares en los que era imposible poder acceder a ellos de cómo estaban", señala.

Según explica la agente, lo que más les llamó la atención fue descubrir que los ocho menores convivían en "una única habitación", que se encontraba "desordenada, con mucha ropa por medio". Además -explica- de los dos baños de la vivienda, "solamente hay un baño habilitado para el uso" que "no estaba en las mejores condiciones higiénicas".

Una "falta de higiene" y "de limpieza" que se daba asimismo en la cocina, donde había "platos sucios". "Lugares que es importantísimo tenerlos limpios para que no haya ningún tipo de infección pues no lo estaban", resume Martín, que recuerda que al padre -acusado de maltratar también a la madre de los menores- se le investiga asimismo por un delito de hurto, puesto que en la casa "se encuentra muchísimo material sanitario", sobre todo ropa, "de la que no puede acreditar la lícita procedencia".

Puedes escuchar la intervención de la portavoz de la Guardia Civil en el vídeo, en el que confirma que "parece ser que sí ha habido momentos en los que sí que [los menores] han sufrido maltrato físico" y que "ahora mismo se están analizando partes médicos". "Seguramente a medida que se les hagan los estudios oportunos será lo que desvele todo lo que han sufrido estos menores", concluye.