Ramón Espinar: "España sigue luchando contra los incendios como en los 80, pero en 2025 y con cambio climático"

Ramón Espinar analizó en Más Vale Tarde las causas de los incendios que están arrasando España. El colaborador apuntó al cambio climático y criticó que el país siga aplicando estrategias de prevención propias de hace décadas, pese a un escenario mucho más grave.

"¿Por qué arde como arde España en estos días? ¿Por qué hay más pirómanos este año que el pasado?", se preguntó Ramón Espinar en Más Vale Tarde. El analista político explicó que la clave está en las "condiciones climáticas" que lleva experimentando el país desde hace años por culpa del cambio climático.

"Las condiciones climáticas en las que se desarrolla la acción de los pirómanos son crecientemente más peligrosas", señaló Espinar.

El colaborador añadió que el verdadero problema de España es que "seguimos viviendo como si estuviéramos en los años 80" en lo que respecta a la prevención de incendios. "Estamos en 2025 con condiciones de cambio climático", insistió, subrayando que España "tiene temperaturas más altas de las que tenía y que además no está preparada para prevenir este tipo de cosas".

"Cuando están ardiendo 50.000 hectáreas, ya puede ir la UME, ya pueden ir todos los recursos, ya se pueden volcar todas las administraciones... que no resuelven un problema que tenían que haber previsto en el invierno", reflexionó Espinar.