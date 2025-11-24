Teresa Domínguez (Levante-EMV), sobre la posible causa de la muerte de la niña de seis años en Alzira: "Parece que el vial se ha contaminado de alguna manera"

Según ha contado la periodista de Levante-EMV, el anestesista que atendió a la niña de seis años ejerce como autónomo y recorre otras clínicas haciendo ese tipo de intervenciones de sedación. Además, trata a niños y adultos desde hace años.

Teresa Domínguez, periodista de Levante-EMV, ha comentado este lunes en Más Vale Tarde que la posible causa de la muerte de la niña de seis años tras ser tratada en una clínica dental privada de Alzira (Valencia), podría estar en el vial que "se habría contaminado de algún manera".

Actualmente, el foco de las pesquisas está en el lote de anestesia que se utilizó para relajar a la niña antes de extraerle unos dientes de leche y empastes. Por otro lado, la niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en la misma clínica de Alzira ha salido de la UCI y pasado a planta donde evoluciona favorablemente, según han confirmado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Según ha contado la periodista de Levante-EMV, el anestesista que atendió a la niña de seis años ejerce como autónomo y acude a clínicas para hacer esas intervenciones pequeñas. Exactamente igual que la odontopediatra. "Ella trabaja desde hace un tiempo largo en la clínica, pero en calidad de autónoma. No es una asalariada. Es muy común", ha indicado.

Por tanto, ha señalado que "el anestesista recorre otras clínicas haciendo ese tipo de intervenciones de sedación". Un anestesista, que ha dicho, trata a niños y a adultos desde hace años. "No es un recién llegado. No es una persona que no sepa lo que está haciendo", ha asegurado.

Así, Domínguez ha dicho que parece que "lo más lógico" es que el vial "se haya contaminado de alguna manera" porque, recuerda, "estas niñas no tienen nada entre sí".

"La causa real de la muerte va a estar dentro de ese vial o dentro de los análisis de los fluidos y los tejidos que se le han tomado a la niña fallecida o la niña de cuatro años que ha sobrevivido", ha añadido.