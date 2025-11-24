José Apezarena descarta que el rey emérito vuelva a vivir a España: "Es un personaje que no le hace bien a la monarquía"

El periodista ha revelado en Más Vale Tarde detalles sobre la comida familiar en la que estuvo presente el rey emérito en El Pardo, y ha destacado que "estaba todo medido al milímetro por Zarzuela".

José Apezarena, editor de 'El Confidencial Digital', ha afirmado en Más Vale Tarde que, "de momento, es impensable" que el rey emérito vuelva a vivir en España. "Zarzuela se agarra, además, a la famosa carta que dirigió a su hijo cuando se marchó de España, diciéndole que volvería a España en instancias cortas y no oficiales", ha señalado el periodista.

En este sentido, Apezarena ha subrayado que Zarzuela "sabe que Don Juan Carlos todavía no ha purgado suficientemente su vida última y, por tanto, es un personaje que no hace bien a la monarquía". "Y mientras eso no se calme, no va a venir a vivir a España", ha asegurado.

En lo referente al almuerzo familiar que celebraron este fin de semana en El Pardo, el editor de 'El Confidencial Digital' ha destacado que "estaba todo medido al milímetro por Zarzuela, para que nada se desmadrara". "Por ejemplo, llegó primero Don Juan Carlos porque la Zarzuela dijo que llegara el primero para que no hubiera expectativa sobre si iba a ir o no ir", ha indicado, tras lo que ha contado que hubo "un ambiente familiar en la comida".

"Por ejemplo, era muy grande la expectativa que había sobre la propia Leonor y varios se acercaron a saludarla, a preguntarle cosas, porque, quieras que no, ahora mismo es una protagonista importante. Y no hubo, por supuesto, ningún comentario respecto a las circunstancias actuales, ni al libro", ha apuntado el periodista, a lo que ha añadido que "nadie planteó que se hiciera una fotografía".

