Ahora

Genocidio en Gaza

Teresa Aranguren, autora de 'Palestina, la existencia negada', sobre el plan de paz de Trump: "Es un claro chantaje"

¿Por qué es importante? La periodista recuerda que EEUU ha rechazado varias propuestas alto el fuego en Gaza que incluían como requisito la liberación de los rehenes.

La periodista Teresa Aranguren critica el plan de paz de Trump para Gaza.

La periodista y escritora Teresa Aranguren, autora del libro 'Palestina, la existencia negada', ha opinado esta tarde sobre el plan de paz de Trump para Gaza y ha criticado que es "un chantaje".

"El plan de paz de Trump es un claro chantaje, el infierno ya está en Gaza, ya lo ha desatado", ha declarado en Más Vale Tarde en referencia al ultimátum del presidente estadounidense a Hamás, en el que decía que si no lo acepta "desatará el infierno".

Aranguren ha reprochado que se esté hablando del pueblo palestino "sin que haya una representación palestina" y ha recordado que EEUU ha rechazado propuestas de alto el fuego "que incluían la liberación de rehenes".

"Cuando tienes la oferta de alguien que te está apuntando con una pistola, eso no es un plan, es una imposición", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO concluye que Ábalos ingresó más de 60.000 euros en efectivo sin declarar entre 2014 y 2024
  2. Pacientes de cáncer de mama denuncian retrasos también en las revisiones tras el tratamiento en el Virgen del Rocío
  3. Sánchez propone blindar el derecho al aborto en la Constitución ante las medidas antiabortistas de PP y Vox
  4. El juicio del fiscal general será del 3 al 13 de noviembre: declararán 40 testigos, incluido el novio de Ayuso
  5. Última hora de la Flotilla a Gaza: Israel intercepta al Marinette, último barco de la Flotilla que mantenía rumbo a Gaza
  6. Los médicos salen a las calles y protestan contra la reforma del Estatuto Marco de Mónica García: "No es vocación, es explotación"