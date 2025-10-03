Teresa Aranguren, autora de 'Palestina, la existencia negada', sobre el plan de paz de Trump: "Es un claro chantaje"

¿Por qué es importante? La periodista recuerda que EEUU ha rechazado varias propuestas alto el fuego en Gaza que incluían como requisito la liberación de los rehenes.

La periodista y escritora Teresa Aranguren, autora del libro 'Palestina, la existencia negada', ha opinado esta tarde sobre el plan de paz de Trump para Gaza y ha criticado que es "un chantaje".

"El plan de paz de Trump es un claro chantaje, el infierno ya está en Gaza, ya lo ha desatado", ha declarado en Más Vale Tarde en referencia al ultimátum del presidente estadounidense a Hamás, en el que decía que si no lo acepta "desatará el infierno".

Aranguren ha reprochado que se esté hablando del pueblo palestino "sin que haya una representación palestina" y ha recordado que EEUU ha rechazado propuestas de alto el fuego "que incluían la liberación de rehenes".

"Cuando tienes la oferta de alguien que te está apuntando con una pistola, eso no es un plan, es una imposición", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.