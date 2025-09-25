El tenso momento entre Chapu Apaolaza y Zaida Cantera: "La influencia de Sánchez en el caso de su hermano y su mujer son obvios"

"La influencia de Sánchez en el caso de su hermano o de su mujer son obvios. Contratan a su hermano porque era el hermanísimo", ha comentado Apaolaza, lo que ha despertado la indignación de la exdiputada.

El periodista Chapu Apaolaza y la exdiputada Zaida Cantera han vivido un tenso momento este jueves en Más Vale Tarde cuando hablaban sobre el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, quien se sentará en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias.

"La influencia de Sánchez en el caso de su hermano o de su mujer son obvios. Contratan a su hermano porque era el hermanísimo", ha comentado Apaolaza. Ante esto, mientras el periodista daba su opinión, Cantera ha comenzado a interrumpirle. Apaolaza le ha indicado: "Zaida, tranquilízate".

"Es que me parece alucinante", le ha reprochado la exdiputada. Así, Apaolaza ha continuado dando su opinión: "la cuestión es que si lo que se está juzgando es si ha habido tráfico de influencias en el caso de Sánchez Castejón, era porque era hermano Pedro, secretario general del PSOE. Se hace alusión en el auto. Te lo puedo explicar".

"Me lo vas a explicar a mí", ha respondido Cantera. Pero el periodista ha insistido en que "preparan el puesto para David justo antes de que Sánchez dejara de ser secretario general durante un tiempo". "Eso es una divagación más hipotética que hacen algunos", ha respondido la exdiputada.

Sorprendido, Apaolaza ha señalado: "si a ti te parece ahora que la Justicia española es una divagación hipotética...". Ante esto, la presentadora Cristina Pardo se ha sumado al debate y ha hecho hincapié en que "un juicio se hace con indicios, está claro".