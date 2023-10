Un profesor de religión del IES Carpe Diem de Chinchón se encuentra apartado después de recibir al menos cuatro denuncias por parte de padres de alumnos que critican las palabras vejatorias y machistas contra alumnas del centro, incluso una por un presunto intento de agresión a un joven que le llamó "pederasta".

En Más Vale Tarde hablamos con Mario Hernández, padre de una de las alumnas que han relatado los comentarios de este docente, quien cree que si sus palabras "no se pueden denunciar, se permite decir lo que sea" en un aula.

"El lunes a primera hora me pongo en contacto con el centro. Dicen desconocer todo; si dicen eso algo han hecho mal, porque las niñas sí presentan una queja ante secretaría el viernes y no les hacen ni caso. Me dicen que tienen que estudiarlo", explica Mario a Iñaki López y Cristina Pardo.

Hay un detalle que llama la atención de este padre y es que el centro le pide "discreción", teniendo la sensación de que están "intentando suavizar el tema". "Lo de mi hija es la punta del iceberg. A las niñas le han dicho que solo valen para cocinar y para follar", critica.

"Tengo miedo de que haga una cosa peor", sentencia Mario.