Tania Sánchez: "Es sorprendente que la oposición no haya registrado su propuesta sobre cómo regular el papel de la mujer del presidente"

"El problema no es el sentido común, sino si está haciendo algo fuera de la ley, y mi opinión es que no", asegura la colaboradora de Más Vale Tarde acerca de la imputación de Begoña Gómez.

Este martes, 'OkDiario' ha hecho públicos los vídeos de la declaración en sede judicial de Begoña Gómez, que datan del pasado 18 de diciembre. En esa comparecencia ante el juez Peinado, la esposa de Pedro Sánchez negó que fuese contratada por el Instituto de Empresa "por ser la mujer del presidente del Gobierno".

Tania Sánchez ha hablado al respecto en Más Vale Tarde y ha asegurado que no ve indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez: "El problema no es el sentido común, sino si está haciendo algo fuera de la ley, y mi opinión es que no".

Además, ha pedido que se abra el debate sobre "el estatuto que queremos darle a las primeras damas". "Es sorprendente que la oposición no haya registrado su propuesta sobre cómo gestionar el papel de la mujer del presidente", ha dicho Tania Sánchez para concluir.