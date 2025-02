El vídeo de la declaración de Begoña Gómez ante el juez: "No fui contratada por ser la mujer del presidente del Gobierno"

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, negó ante el juez Juan Carlos Peinado que fuese contratada por el Instituto de Empresa (IE) por "ser la mujer del presidente del Gobierno". Así consta en el vídeo de su declaración al que ha tenido acceso 'OkDiario', en el que se ve a Gómez respondiendo a las preguntas de su abogado y negando todas las acusaciones que pesaban sobre ella.

La declaración tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, cuando también negó que la Universidad Complutense de Madrid siguiese un ánimo de lucro, aclarando que su techo de sueldo era de 15.000 euros.

Sobre su vinculación con el directivo del IE y exconsejero madrileño Juan José Güemes, Gómez explicó que ambos se conocieron en 2017 "conversando con diferentes colaboraciones". A finales de ese mismo año, Güemes ofrece a Gómez dirigir el África Center, cuando Sánchez, su marido, todavía no era presidente del Gobierno.

Sobre su colaboración con la Complutense, Gómez explicó que se remonta al año 2012, matizando que ella "no es catedrática" y su colaboración es adscrita a la universidad. Además, aseguró que, cuando se constituyó la Cátedra Extraordinaria, la creación de una Plataforma Tecnológica Digital estaba prevista en el convenio firmado entre la UCM, Reale y La Caixa para la constitución de la Cátedra y tenía por objeto la medición del impacto social y su cuantificación. Como resultado, la UCM formalizó varias adendas para la creación de la citada plataforma digital. A los efectos de crear la plataforma se licitó un contrato de 60.000 euros por la UCM que terminó siendo adjudicado a Deloitte.

"La cátedra no tiene ningún tipo de retribución"

"La cátedra no tiene ningún tipo de retribución ni para la directora, ni para el codirector, ni para los coordinadores. No se retribuye, es algo que se hace de manera altruista, no tiene ningún tipo de compensación", defendió Gómez.

Gómez defendió que la Cátedra Extraordinaria, que se otorga por profesionalidad, nace tras una reunión con el rector de la UCM en julio de 2020, donde, según palabras de Gómez, le trasladó "la invitación a un Congreso para impulsar el nuevo máster". Fue entonces cuando le sugirieron a Gómez incorporarse a los dos másteres activos bajo lo que denominó una posible Cátedra Extraordinaria. Ella desconocía esta posibilidad, que finalmente se materializó en octubre de 2020, añadiendo que se financió con recursos públicos y no con privados.

Esta declaración fue la primera ocasión en la que Gómez respondió a las preguntas de su abogado, ya que en sus dos declaraciones anteriores (el 5 y el 19 de julio), la esposa del presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar.