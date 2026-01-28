Edu Galán, después de que Pérez-Reverte suspenda las jornadas sobre la Guerra Civil: "Da armas a la derecha para el victimismo"

El escritor ha suspendido este evento debido a que, como denuncia, las amenazas y las presiones a los asistentes. Estas jornadas, que iban a celebrar su 11ª edición, contaba entre sus moderadores con el colaborador de Más Vale Tarde.

Arturo Pérez-Reverte ha decidido aplazar unas jornadas culturales sobre la Guerra Civil que se iban a celebrar en Sevilla. El escritor David Uclés anunciaba hace unos días que no iba a participar, debido a que no quería compartir cartel con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Tras este anuncio, las bajas continuaron para, después, como ha denunciado Pérez-Reverte, las amenazas y las presiones que les han llevado a suspender el evento sine die. Edu Galán era uno de los participantes.

El escritor, que ha participado en todas las ediciones, iba a participar como moderador en uno de los debates. "Es un evento hiperconocido en el mundo literario y político", explica Galán. El escritor señala que en este acto se encuentra gente de "diferentes ideologías, diferentes sensibilidades y el cartel así lo prueba", señala.

Galán conocía el título de las jornadas de este año. Él no estaba de acuerdo con el mismo pero, como indica, es algo que se puede comunicar "sin ningún tipo de problema en el propio evento". Sobre la decisión tomada por Uclés de no participar en las jornadas, el escritor indica que, aunque él también está en contra de Aznar, "es un presidente elegido democráticamente". "Espinosa de los Monteros es un personaje reaccionario, en mi opinión, funesto, pero tiene derecho a su libertad", añade.

Para Galán, la suspensión de las jornadas da "armas a la derecha y a la ultraderecha para el victimismo". "No comparto que alguien se dé de baja por motivos ideológicos de un debate, que para eso son los debates, para confrontar opiniones", indica Iñaki López, "pero lo respeto". "Pero, Pérez Reverte, a la hora de anunciar que se pospone este Congreso, habla de presiones y eso ya me parece feo", concluye.

