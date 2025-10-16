Ahora

41 hurtos y cuatro robos

Detenidos 12 miembros de la misma familia por realizar robos mediante la técnica del "abrazo cariñoso"

Los detalles La Policía Nacional ha desarticulado la organización de un clan familiar afincado en Madrid al que se le atribuyen la comisión de 41 hurtos y cuatro robos con violencia para apoderarse de joyas y relojes que después enviaban a Rumanía.

La Policía Nacional ha desarticulado la organización de un clan familiar afincado en Madrid que robaba a personas mayores por toda España con el método del "abrazo cariñoso" en una operación que se ha saldado con 12 detenidos, todos de la citada familia.

Su 'modus operandi' consistía en acercarse mucho a la víctima con cualquier excusa para posteriormente robarle sus pertenencias. "Muchas veces (se acercaban) con una connotación sexual, otras veces con alguna excusa como preguntar una dirección en la vía pública", detalla Álvaro Álvarez, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Su objetivo, principalmente, eran personas vulnerables. "Llevaban un horario de mañanas, cuando la gente más mayor está en la vía pública", apunta Álvaro Álvarez.

Tras la investigación, a los 12 detenidos (ocho hombres y cuatro mujeres) se les atribuye la comisión de 41 hurtos y cuatro robos con violencia para apoderarse de joyas y relojes que después enviaban a Rumanía, su país de origen, en paquetería, escondido dentro de electrodomésticos o bien en dinero en efectivo tras vender lo sustraído. Allí, como explican los investigadores, tenían un alto nivel de vida, residían en mansiones, poseían coches de lujo e invertían en viviendas.

Y, en una operación conjunta de la Policía Nacional española con la Agregaduría de Interior de Rumanía y Europol, han sido detenidos en Rumanía y extraditados a España, donde han entrado en prisión provisional

