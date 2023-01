Este miércoles las revista Lecturas ha publicado en su portada que la responsable de la ruptura entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler es la propia Tamara Falcó. ¿la razón? Sus declaraciones sobre la homosexualidad en el Congreso Mundial de las Familias de México, que muchos interpretaron como un ataque al colectivo LGTBIQ+, no habrían sentado muy bien al escritor y podrían haberse convertido en el detonante de la ruptura.

Según publicaba esta revista en sus páginas interiores, estas declaraciones "avergonzaron profundamente a Mario" y él se lo hizo saber a la Marquesa de Griñón y a su familia. Algo que no habría sentado muy bien a Isabel Presyler y a sus hijas, que "no perdonan, ni lo harán, que no apoyara a Tamara en público y que la criticara en privado".