La marquesa de Griñón no está pasando por un buen momento. Tras su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó viajó el pasado fin de semana a México para participar en el Congreso Mundial de las Familias. En este evento, la hija de Isabel Preysler pronunció unas palabras que provocaron un gran revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación. Una polémica que ha querido zanjar pidiendo disculpas a quienes hayan podido sentirse ofendidos por tales declaraciones. De ellas se han hecho eco en Aruser@s.

"Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad", asegura en un mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram. "La palabra 'desviaciones' hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de ver la vida en pareja", explica. "Igualmente y aunque no fuera esa mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones".

La colaboradora de Aruser@s Angie Cárdenas cree que "hizo muchísimo daño y por eso ha tenido que pedir perdón ahora. Ella dice que se mire en la cinta, que sus declaraciones fueron sacadas de contexto", informa.