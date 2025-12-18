Las sobrinas de la anciana fallecida en una residencia en Barcelona: "La noche que murió le salía pus del cuello y el pecho"

Nieves, de 90 años, fallecía el pasado lunes a causa de una sepsis. La anciana fue duchada, supuestamente, con agua hirviendo lo que le provocó unas graves quemaduras que se infectaron.

Una anciana ha fallecido en una residencia de Vilanova del Camí, en Barcelona, debido a que, supuestamente, fue duchada con agua hirviendo. Las quemaduras se infectaron y sufrió una sepsis que provocó su muerte. La familia de Nieves, que tenía 90 años, ha denunciado este hecho. Más Vale Tarde conecta con Pilar y Montse Jiménez, sobrinas de la anciana, para conocer más sobre este suceso.

En el parte oficial sobre su fallecimiento, como indica Cristina Pardo, "se habla sobre deshidratación y de una sepsis provocada por las quemaduras infectadas, aunque la residencia está diciendo que esa no es la causa de la muerte". Para Pilar "lo que vale" es lo que indica ese parte. "La noche que murió mi tía se le salía el pus del cuello y del pecho", señala, "no hay derecho a lo que han hecho".

Pilar se pregunta qué está tapando la residencia. "Hay varias gentes implicadas, varias personas, no un chico que era nuevo", afirma. Iñaki López señala que el cuidador no ha presentado alegaciones y se ha limitado "a dejar la empresa".

La residencia, además, no informó a la familia sobre el alcance las lesiones de Nieves. "Se taparon unos a los otros", cuenta Pilar. El nivel de las lesiones, además, impedían que la anciana pudiera comunicar qué había pasado.

Ambas denuncian, además, que tras salir del hospital no le habían puesto "ni un suero" y que, en su opinión, debería haber vuelto al hospital debido a su grave estado. "Estuvo una semana sin nada", afirma Pilar.

