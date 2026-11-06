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Selva Orejón, experta en ciberseguridad: "Se cree que todo este tipo de ciberataques tienen un núcleo común"

La experta da detalles sobre los ataques que está sufriendo Europa en sus vuelos y en sus supermercados.

MVT EXPERTA CIBERSEGURIDAD

No es la primera vez que se atenta contra infraestructuras críticas en Europa. En tres días, mas de 40 aviones han sido afectados por los ciberataques de falsas amenazas de bomba.

Además, esta semana varios supermercados de Bélgica, Suecia y Luxemburgo sufrieron un ciberataque en sus congeladores, ya que de la madrugada del domingo al lunes unos hackers cambiaron la temperatura de los congeladores a 15º grados de temperatura, rompiendo así la cadena del frío.

¿Quién puede estar detrás de estos ciberataques?

Se cree que todo este tipo de ciberataques tienen un núcleo común, tanto los ciberataques a congeladores, como a las amenazas de vuelos.

"Es importante determinar cuál es el momento en que sucede todo esto (los ciberataques), desde hace semanas estamos realizando un análisis para prever el riesgo prebélico", afirma Selva Orejón, experta en ciberseguridad.

Además, mantiene que, según la inteligencia danesa, los dos grupos que causan estos ciberataques tienen una orientación prorrusa.

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