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Una campaña "diferente"

La politóloga Miriam Jiménez denuncia el uso de IA en la campaña electoral: "Es contribuir a los bulos y la desinformación"

Los detalles La analista explica que, por primera vez, "se está utilizando la inteligencia artificial para crear vídeos que no existen y utilizarlos en campaña", ante lo cual "los ciudadanos deberíamos poner un límite".

La politóloga Míriam Jiménez denuncia el uso de IA en la campaña electoral: "Es contribuir a los bulos y la desinformación"
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España está a las puertas de una nueva campaña electoral. Una campaña que, por primera vez, llega con el uso masificado de la inteligencia artificial generativa, lo cual, para la politóloga Miriam Jiménez, hace que este contexto previo a los comicios sea "diferente en lo tecnológico" a lo que hemos visto previamente".

"Se está utilizando la inteligencia artificial para crear vídeos que no existen y utilizarlos en campaña", afirma la colaboradora de Más Vale Tarde, haciendo referencia al vídeo publicado por el PP suplantando, entre otros, a José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos o Begoña Gómez.

Ante esta situación, la analista considera que "los ciudadanos deberíamos poner un límite y decirle a los partidos políticos que no usen la IA".

"Usar la IA así es contribuir a los bulos y la desinformación y no se debería usar en política", concluye Miriam Jiménez.

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