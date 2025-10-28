Ahora

Emergencias no llegó a tiempo

Ruth ofreció su casa a 23 personas el día de la DANA y una murió de un infarto: "Intenté acompañarle hasta el final"

La casa de Ruth se encuentra en Benetúser, cerca de Paiporta y del barranco del Poyo, epicentro de la tragedia de la DANA. Su edificio continúa destrozado, pero sirvió de refugio para decenas de personas.

Ruth no solo sobrevivió a la DANA de hace un año, sino que ayudó a otras 23 personas ofreciendo su casa como refugio. Ubicada en el municipio de Benetúser, cerca de Paiporta y del barranco del Poyo, el edificio continúa destrozado por dentro y por fuera.

"Tiene riesgo de caída y está apuntalado", cuenta a Más Vale Tarde. Un año después, su comunidad sigue sin puertas, timbres, buzones, luz o ascensor. "Todo es barro", sentencia Ruth.

Cuenta que en el edificio impactaba todo lo que llegaba del polígono de Paiporta y finalmente la fachada cayó y tanto ella como todas las personas que se resguardaron en su casa temieron que el edificio se derrumbase.

Durante esas dramáticas horas, una de esas personas sufrió un infarto y acabó falleciendo ante la falta de servicios de emergencias. "Le cogí de la mano, le atendí e intenté acompañarle hasta el final", relata Ruth.

Explica que su comunidad sí ha cobrado las ayudas para afrontar las reparaciones, pero critica que "son insuficientes".

Más allá de seguir entre ruinas, reconoce que tiene miedo a que algo igual vuelva a pasar y denuncia la inacción del Gobierno para hacer las obras necesarias y que esa zona de Valencia deje de ser inundable.

