Ahora

Congreso de los Diputados

Última hora política, en directo | Sánchez protagoniza una tensa sesión de control antes de acudir al Senado este jueves por el caso Koldo

El Gobierno afronta una nueva sesión de control cuando se cumple un año de la DANA en Valencia y después de que Junts anunciara la ruptura de relaciones con el PSOE. El Congreso de los Diputados vivirá un tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. Al menos 91 muertos en Gaza, entre ellos 24 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  3. El huracán Melissa recupera fuerza y vuelve a subir a categoría 4 a las puertas de su irrupción en Cuba
  4. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  5. El PP utiliza el millón de euros en efectivo del PSOE como arma arrojadiza a un día de que Sánchez comparezca en el Senado
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"