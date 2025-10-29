Congreso de los Diputados
Última hora política, en directo | Sánchez protagoniza una tensa sesión de control antes de acudir al Senado este jueves por el caso Koldo
El Gobierno afronta una nueva sesión de control cuando se cumple un año de la DANA en Valencia y después de que Junts anunciara la ruptura de relaciones con el PSOE. El Congreso de los Diputados vivirá un tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo.
Minuto de silencio por las víctimas de la DANA
Los diputados han guardado un minuto de silencia antes de dar comienzo a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.
El Ejecutivo afronta una nueva sesión de control en el aniversario de la DANA y tras la ruptura de Junts
