Luis, rescatado por sus vecinos el día de la DANA: "En ese momento te despides de toda tu familia porque ves que no tienes más fuerza"

En el programa especial de Más Vale Tarde, Luis ha apuntado a los responsables políticos de la tragedia. Ha señalado que él es camionero y que en el caso de que matara a alguien "por una negligencia" al día siguiente, dice, "iría a la cárcel".

Luis Cambronero estuvo a punto de perder la vida en la DANA que azotó a la Comunitat Valenciana hace un año pero fue salvado por sus vecinos mientras le arrastraba una riada en Albal.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, una vecina grabó el momento del angustioso rescate. Luis estaba agarrado a las esquinas como podía.

"Vi a la policía que vinieron por aquí y les pregunté si pasaba algo y a las 19.00 me dijeron que quizás venía algo de agua", cuenta Luis en Más Vale Tarde un año después de lo ocurrido.

Pero el agua vino con fuerza y lo arrastró. Tanto que incluso Luis llegó a temer por su vida. En ese momento, cuenta, "te despides de toda tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tu mujer porque ves que no tienes más fuerza y que te vas".

"Yo miraba para abajo y veía que en cualquier momento me iba a tener que soltar porque yo ya no podía más", le ha comentado Luis a Iñaki López. Pero Luis pudo salvar su vida. Salva, el vecino del primero, lanzó una cuerda y, dice, "todos juntos se unieron y tiraron de mí y me subieron". Cuando llegó al balcón del primer piso de sus vecinos Luis cuenta que pensó "ya, por fin".

Tras rememorar su angustioso rescate, Luis ha querido hacer hincapié en los responsables políticos de la tragedia. "Somos mayores de edad y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Los responsables de esto, ellos saben lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. No hace falta que los eche nadie, que se vayan", ha señalado. Así, ha indicado que él es camionero y que en el caso de que matara a alguien "por una negligencia" suya al día siguiente, dice, "iría a la cárcel".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.