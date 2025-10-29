Investigan a dos alumnas de 12 años por una presunta agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Dos agentes de la Ertzaintza, en una imagen de recurso

Los detalles Según 'El Correo', los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida, dentro de las instalaciones educativas.

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava está investigando una supuesta agresión sexual de dos niñas de 12 años a una de 6 en un colegio público de Vitoria. Según el Departamento vasco de Educación, hay una denuncia en los juzgados de Vitoria por estos presuntos hechos ocurridos entre septiembre y octubre. Las investigaciones están en curso, y no se ofrecerá más información debido a la implicación de menores. El Correo informa que los ataques pudieron ocurrir durante los recreos y la comida en el colegio. Un informe preliminar sugiere que sí hubo agresiones, y la niña fue atendida en el hospital de Txagorritxu, donde se activó el protocolo por agresión sexual.

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava investiga una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 que, al parecer, pudo producirse en un colegio público de Vitoria.

Fuentes del Departamento vasco de Educación han confirmado a EFE que existe una denuncia en los juzgados de la capital alavesa por estos presuntos hechos ocurridos entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la que el Ministerio Público ha iniciado las indagaciones.

Al tratarse de menores las mismas fuentes han precisado que no se va a ofrecer más información sobre este asunto a la espera del desarrollo de las "comprobaciones e investigaciones" que también se están llevando a cabo por parte del departamento.

Según informa El Correo, los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años a otra de 6 podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida, y dentro de las instalaciones educativas.

Asimismo, explica que el informe preliminar del equipo de forenses del juzgado apunta a que sí pudo haber ataques sexuales contra la pequeña, que fue atendida en el hospital de Txagorritxu de la ciudad acompañada de su madre.

El centro hospitalario activó el protocolo por agresión sexual y dio traslado de los hechos a los juzgados. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de este caso debido a que las dos presuntas agresoras tienen 12 años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.