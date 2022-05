laSexta estrena este martes el primer a capítulo 'Los Borbones: una familia real', un documental que desgrana algunos de los detalles de la vida privada de la familia real, entre ellas las infidelidades del emérito al interés por el sexo de su abuelo, Alfonso XIII y que estará disponible de forma simultánea en Atresplayer Premium. Una vez finalice el primer episodio, los usuarios de la plataforma podrán continuar visionando el segundo.

La periodista Rosa Villacastín ha explicado algunos de los entresijos de Zarzuela. "De los tres hijos, Felipe VI es el que más ha sufrido por las humillaciones a las que se sometía a la reina Sofía. Él se parece mucho a la reina Sofía, no tiene nada de los Borbones, todo lo contrario a lo que tiene la infanta Elena".

"La reina estaba educada en esa época de 'aguanta', pero por encima de todas las cosas quería que Felipe reinase algún día. Creo que ha sido una de las causas por las que en ningún momento se ha divorciado", ha evidenciado la periodista, que ha asegurado que "que no la hayamos visto, no quiere decir que no haya llorado muchísimo". Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.