Rezos, sermones y consignas como "Dios te ama": el auge de los predicadores evangélicos en el transporte público

La situación ha generado un intenso debate entre quienes defienden la libertad religiosa y quienes consideran que estas prácticas resultan invasivas y molestas en un espacio público cerrado del que no se puede escapar fácilmente.

Se ha convertido en una imagen de lo más habitual: evangelistas invadiendo el transporte público y dando culto a los pasajeros, algo que no a todos les parece bien. En un vídeo viral difundido en redes sociales, un hombre insiste a otro pasajero con mensajes religiosos en el Metro de Madrid mientras este responde visiblemente molesto: "No quiero tu verborrea. ¿A ti qué te importa si Dios me ama?".

La escena, lejos de ser aislada, se ha convertido en una imagen cada vez más frecuente en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Vagones convertidos en improvisados templos donde algunos fieles predican a viva voz, cantan, rapean versos bíblicos o incluso aseguran presenciar milagros ante decenas de viajeros.

La situación ha generado un intenso debate entre quienes defienden la libertad religiosa y quienes consideran que estas prácticas resultan invasivas y molestas en un espacio público cerrado del que no se puede escapar fácilmente. "Más que culto, lo que te están dando es una chapa insoportable", comentaba Iñaki López.

Un fenómeno de Latinoamérica

Por su parte, Leo Álvarez explica que desde la Federación de Entidades Evangélicas reconocen que esta se trata de una práctica muy extendida en algunos países de Latinoamérica: "No consideran que el metro sea el lugar idóneo para predicar ni los apoyan", señalan.

Las escenas más llamativas son aquellas en las que los predicadores aseguran presenciar curaciones milagrosas. Uno de los vídeos más difundidos muestra a un joven con muletas al que varios fieles rezan tocándole la rodilla lesionada. Tras la oración, el chico comienza a caminar sin ayuda dentro del vagón mientras los viajeron presencian el supuesto milagro.

Sin embargo, no todos los episodios han terminado igual. En Valencia, un grupo de nueve predicadores fue condenado por lesiones imprudentes después de provocar una estampida en el metro al lanzar proclamas alarmistas sobre el pecado y el fin del mundo. El pánico generado terminó con varios pasajeros heridos, entre ellos una mujer de 25 años.

El auge de estas escenas coincide con el importante crecimiento del culto evangélico en España durante la última década. Según datos del Observatorio del Pluralismo Religioso, en todo el país existen ya cerca de 4.763 lugares de culto evangélico, frente a los aproximadamente 3.500 que había en 2010.

Solo en la Comunidad de Madrid el número de centros religiosos vinculados a estas iglesias ha aumentado cerca de un 30% en diez años, alcanzando los 856 locales. Más allá de la religión, muchos de estos espacios funcionan también como centros de apoyo comunitario, redes de ayuda o puntos de encuentro. En España no existe una cifra oficial de fieles evangélicos, aunque las estimaciones sitúan la comunidad entre 1,5 y 2 millones de personas.

El crecimiento del movimiento también se refleja en los grandes eventos religiosos organizados en recintos multitudinarios. A finales de mayo, el Palacio Vistalegre de Madrid acogerá el llamado Festival de la Esperanza, un encuentro gratuito liderado por el predicador estadounidense Franklin Graham.

El evento llega apenas unos días después de otro multitudinario acto celebrado en el estadio Metropolitano, donde participaron miles de personas y en el que sorprendió la presencia del exfutbolista Dani Alves, quien asegura haberse convertido al evangelismo durante su estancia en prisión.

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