El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, califica de "terrible" y "repugnante" que 44 condenados por terrorismo de ETA, siete con delitos de sangre, estén en las listas electorales de Bildu.

"A mí me parece un auténtico insulto a cantidad de víctimas y sus familiares ver, por ejemplo, en un ayuntamiento a un asesino representando al pueblo, con el voto popular [...] Imagino que alguno de esos que van a salir concejales tienen incluso víctimas en ese propio ayuntamiento de gente a la que han roto la vida y que los vean ahora como representantes de pueblo", ha apuntado Revilla.

"Me parece deleznable, rechazable, no hay palabras. Los culpables son ellos porque llevar a asesinos en las listas denota el espíritu de ese partido, que es legal, pero no quiere admitir que sometieron al pueblo español a una tortura inmensa de víctimas, muertos, heridos, familias rotas, gente que tuvo que irse del pueblo donde nació", ha añadido.

En este sentido, Revilla ha zanjado tajante: "Todavía hay que hacer una labor de información para que se sepa que eran simple y llanamente asesinos y ahora lo mejor que debiera hacer Bildu es olvidarles, pero no ponerles otra vez en la palestra para humillación de los que sufrieron tanto con esta banda".