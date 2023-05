Después de que el CIS haya situado al PRC por detrás del PP y el PSOE, Miguel Ángel Revilla ha respondido muy indignado a José Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas. "Tengo una guerra con este señor, no acierta casi nunca y en el caso nuestro ha sido un desastre", ha asegurado en Más Vale Tarde.

Al respecto, Revilla se ha mostrado optimista y ha hecho un pronóstico: "La noche del 28 sobre las 22:00 horas vas a ver al Partido Regionalista ganando las elecciones y teniendo un resultado quizá un poquito menor que en las anteriores porque la marea PP, lo que ha pasado en estos cuatro años, algo nos toca, pero siendo la fuerza política más votada".

"Sé que él (Tezanos), por Pedro da la vida. Es un hombre agradecido, tiene un sueldazo, tiene un puesto importante, pero no se puede caer en la falacia. Esto es muy comprobable en unos días. Vas a tener ocasión de entrevistarme cuando pase esa fecha y volver a decir que no puede un sectario de un partido político dirigir un instituto público que está para dar información y no desinformar", ha dicho Revilla a Iñaki López.