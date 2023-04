La marisquería 'A Centoleira' de Bueu, en Pontevedra, se ha hecho viral en las últimas horas al denunciar en las redes sociales que una persona había reservado una mesa para once personas y finalmente no había aparecido. "Tu 'lo siento, lo olvidé' me dejó con un sentimiento agridulce", exponía con ironía el restaurante en su post sobre la excusa que le había dado la mujer de la reserva.

"¿Por qué no te pones en mi lugar? Porque represento a un montón de trabajadores. Porque me da vergüenza cuando se lo hacéis a otro compañero del sector. Porque ayer me hiciste reflexionar. Gracias Ángela", finalizaba la carta abierta de 'A Centoleira' que iba acompañada de una fotografía de la mesa reservada vacía. "Me parece una vergüenza", opina rotunda Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

"Esto hace que muchos restaurantes empiecen a pedir una especie de adelanto para la reserva de la mesa", comenta por su parte Iñaki López, mientras Bea de Vicente apunta que "no solo dejas a mucha gente que no puede ir, también la compra del empresario".