El calor deja dos víctimas mortales más en Plasencia (Cáceres) y La Rambla (Córdoba)

El calor ha causado dos nuevas muertes en España: un hombre de 70 años en Plasencia y otro en La Rambla, Córdoba. En Plasencia, el hombre falleció en el Hospital Virgen del Puerto tras sufrir los efectos del calor mientras pescaba, siendo la tercera víctima del calor en Extremadura este verano. Anteriormente, murieron dos hombres de 67 y 85 años en la misma región. En La Rambla, el fallecido sufrió un golpe de calor mientras paseaba, con temperaturas que superaron los 45 grados. Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones ante la ola de calor, que lleva más de dos semanas afectando al país.

El fallecido de Plasencia perdía la vida en el Hospital Virgen del Puerto como consecuencia de las altas temperaturas, por los efectos del calor que sufrió mientras pescaba. Es la tercera víctima mortal del calor enExtremadura en lo que va de verano, según ha recordado el Servicio Extremeño de Salud (SES) este lunes.

El primer afectado fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, fallecido en julio. La segunda víctima fue otro hombre de 85 años, del Área de Salud de Badajoz, cuyo fallecimiento fue notificado a principios de agosto. El SES ha recordado a la población que la exposición a temperaturas excesivas "puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos".

El fallecido en Córdoba, por su parte, sufrió un golpe de calor el domingo mientras paseaba por un camino del municipio de La Rambla. El Ayuntamiento de la localidad ha lamentado la muerte de este vecino a consecuencia del "extremo calor" en el municipio, que superó los 45 grados.

El Consistorio ha pedido "mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días" y ha instado a seguir "las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas".

Estos nuevos fallecimientos por calor se producen en la recta final de la ola de calorque lleva ya 16 días afectando a España. El lunes de la semana pasada murió un temporero mientras trabajaba en una finca agrícola de Alcarràs, en Lleida, durante una jornada en la que se superaron los 40 grados en esa zona.