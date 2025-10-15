Un reportero de laSexta es agredido durante la manifestación por Palestina en Barcelona: "Nos acaba de impactar una piedra"

El contexto Tras la huelga general convocada para este miércoles en apoyo al pueblo palestino, miles de estudiantes se han movilizado en la Ciudad Condal para exigir que el Gobierno ponga fin a las relaciones con Israel, pero su mensaje se ha diluido entre violencia y altercados con la Policía.

Un reportero de laSexta fue agredido durante una manifestación en Barcelona a favor de Gaza, que culminó en violencia con cargas policiales y lanzamiento de piedras. La huelga general convocada por distintos sindicatos el 15 de octubre de 2025 generó protestas en España, destacando la manifestación en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra intervinieron tras incidentes en la Ronda Litoral, donde los manifestantes cortaron la vía y vandalizaron locales. La protesta exigía romper relaciones con Israel y boicotear al país, en un contexto de movilizaciones por la situación en Gaza. Además, intentaron boicotear un partido de baloncesto entre Manresa y Hapoel Jerusalén.

"Nos acaba de impactar una piedra". Esta es la frase que ha dicho un reportero de laSexta, confirmando que había sido agredido, justo antes de perder la conexión en directo con Más Vale Tarde. Y es que, este periodista ha sido alcanzado por un cascote mientras relataba cómo la manifestación a favor de Gaza que recorre el centro de Barcelonase ha ido tornando en violencia. De hecho, se han producido varias cargas policiales.

Y es que, este miércoles 15 de octubre de 2025 estaba convocada unahuelga general y varios paros por diferentes sindicatos. Se han producido protestas en diferentes puntos de España por el pueblo de Palestina, pero hay que destacar la manifestación de Barcelona, donde se han vivido momentos de tensión, cargas policiales, quema de contenedores y hasta agresiones a miembros de la prensa con lanzamientos de piedras que, también, iban dirigidos a los agentes de la Policía.

Ha sido el caso de un compañero de laSexta, que además, se ha visto afectado por el humo o por el gas pimienta que se ha lanzado para intentar reprimir a los violentos. Decenas de jóvenes vestidos de negro, con el rostro tapado con capuchas, gafas de sol y hasta pasamontañas.

Ha ocurrido en la tarde de este miércoles, pero ya por la mañana se habían producido problemas. Los Mossos d'Esquadra ya habían efectuado una "pequeña carga" para hacer recular a los manifestantes, que se han concentrado esta mañana en la Ronda Litoral de Barcelona. Según han explicado, los manifestantes han cortado la Ronda en dirección Barcelona y, cuando han llegado al cordón policial, algunas de las personas concentradas han empujado a los agentes, que han respondido con "un golpe de defensa y gas pimienta" para hacerlas recular.

Además, los manifestantes han vandalizado un 'Burger King', tirando objetos contra los cristales, y un 'McDonald's' cercano a la Estación de Sants.

Los protestantes se han movilizado para exigir que el Gobierno central y otras instituciones pongan fin a las relaciones con Israel, y para llamar a un boicot contra este país. Todo en el marco de la jornada de paros y movilizaciones por la situación en Gaza. En el manifiesto de la movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes y que secundan plataformas de defensa de Gaza como Prou Complicitat amb Israel, reclaman "pararlo todo" en una "huelga general por Palestina" para denunciar "el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino".

Además, han intentado boicotear y que no se celebre el partido entre el Manresa y el Hapoel Jerusalén, dentro de la Eurocup de baloncesto. Por ello, los Mossos d’Esquadra y la Policía local de Manresa han hecho lo imposible para que nadie se acerque al pabellón Nou Congost, donde se enfrentará el equipo español con el israelí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.