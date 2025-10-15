"Vivimos un poco en la época medieval": cuatro días sin agua potable en varios municipios de Murcia por las lluvias

Javier Bastida visita Los Alcázares, uno de los municipios murcianos que ya llevan cuatro días sin agua potable por las lluvias. En este vídeo, descubre cómo los vecinos y los bares se adaptan a la situación a duras penas.

Las lluvias de los últimos días han dejado a varios pueblos del Mar Menor sin agua potable, y ya van cuatro días. En uno de ellos, Los Alcázares, está Javier Bastida, que ha sido testigo de cómo los vecinos están recargando agua con garrafas de las cisternas.

El reportero de Más Vale Tarde explica en el vídeo sobre estas líneas que solo hoy se han repartido 45.000 litros de agua.

Bastida ha querido saber cómo está afectando esto a las casas y los comercios, en especial los bares, que ni tan siquiera pueden utilizar el lavavajillas.

Una mujer afirma que ante la imposibilidad de ducharse están tirando de "estilo antiguo": "Barreño y cacico". En el caso de los bares, un camarero señala que "la gente no se fía" de que están usando agua embotellada y "estamos dando 15 o 20 desayunos".

En otro de los bares comentan que han conectado la cafetera directamente a una garrafa de agua y que, a falta de lavavajillas, están usando platos y vasos de cartón y cucharas de plástico.

Otros vecinos, sin embargo, están optando por ducharse en polideportivos. "Vivimos un poco en la época medieval", señala una mujer. Laura, otra vecina, muestra cómo se están apañando en casa con botellas de agua para lavar los platos o ducharse.

