Benjamín Prado: "Si el presidente alardea de que todo va bien económicamente y la gente no puede tener una vivienda, algo no encaja"

"Le va muy bien a unos y a otros muy mal", afirma Benjamín Prado, que en este vídeo valora las palabras de Rufián en las que pide al Gobierno intervenir el mercado de la vivienda "para romper con el bucle tóxico de la especulación".

Hoy en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián hacía una intervención en la que advertía a Pedro Sánchez de que "lo que puede acabar con su Gobierno es el drama de la vivienda".

El portavoz de ERC hablaba de "la cantidad de gente que vive en zulos pagando como si fueran palacios" y proponía intervenir el mercado para "romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación": "Por encima del derecho de un fondo buitre o un rico a tener diez pisos está el derecho de una familia a tener uno", señalaba.

El presidente del Gobierno, por su parte, sacaba pecho por la buena situación económica de España, recibiendo la respuesta de Rufián en 'Al Rojo Vivo': "Lo que nos quede, vivienda, vivienda y vivienda".

A propósito de esto, Iñaki López recuerda que el salario medio en España son 1.300 euros, mientras que el alquiler medio en Madrid y Barcelona ronda los 1.600.

"Hay algo que no encaja", comenta por su parte Benjamín Prado, que afirma rotundo: "Si el presidente alardea de que todo económicamente va muy bien, pero la gente no puede ejercer un derecho fundamental como tener una vivienda, algo no encaja". "Le va muy bien a unos y a otros muy mal", sentencia.

